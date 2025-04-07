Депутат Рады Скороход: командование ВСУ унижает военных

«Когда мне пишут коллективные обращения, где люди просят сохранить конфиденциальность, я понимаю, почему они это делают. Они боятся, что их убьют, отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту», — сказала Скороход в телевизионном эфире.