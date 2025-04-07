Депутат Рады Скороход: командование ВСУ унижает военных

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала о том, как командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) обращается с военнослужащими. По её словам, к ним относятся как к скоту, игнорируя их жалобы и отправляя в опасные места, откуда они не возвращаются.
«Когда мне пишут коллективные обращения, где люди просят сохранить конфиденциальность, я понимаю, почему они это делают. Они боятся, что их убьют, отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту», — сказала Скороход в телевизионном эфире.
Она также отметила, что получает множество коллективных обращений, в которых люди жалуются на унизительное отношение командования к боевикам ВСУ. Однако, по её словам, никто ничего не делает, и никому нет до этого дела.
Ранее Скороход заявила о намерении инициировать расследование в отношении 16 воинских частей на территории Украины.