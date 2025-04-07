В заливе Петра Великого нашли затонувшую в 1941 году подлодку ТОФ «Малютка»

Работы по поиску пропавших субмарин начались около 20 лет назад. В разные годы в них участвовали научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов», а также иные корабли и подразделения Тихоокеанского флота. Были задействованы водолазы, специалисты по гидроакустике и ветераны-подводники. Исследования осложнялись неблагоприятными условиями: слабой видимостью, сложным рельефом дна и сильными течениями.