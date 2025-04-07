Премьер Японии Исиба собирается посетить США после введения пошлин

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о намерении поскорее посетить США, чтобы решить проблему введения пошлин в отношении японских товаров.
На заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента он подчеркнул, что в сложившейся ситуации недостаточно сказать «пожалуйста, просим вас», нужно представить пакет предложений. Трансляция идет на сайте палаты.
Исиба также назвал сложившуюся вокруг пошлин ситуацию национальным кризисом. «Это нежелательная ситуация, она вызывает крайнее сожаление», — заявил премьер, добавив, что он должен решительно высказаться за снижение пошлин в отношении Японии.
Японский премьер выразил готовность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. «В этом промедления не будет», — сказал Исиба.
Отметим, что, согласно указу Трампа, пошлины для Японии составят 24%. Кроме того, американский лидер подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.
Ранее сообщалось, что ученые нашли математическую ошибку в формуле пошлин Трампа.