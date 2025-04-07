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Посол Беларуси: на Берн могли оказывать давление по украинской конференции

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич не исключает, что на Берн было оказано определенное давление извне при организации конференции по Украине в июне 2024 года, на которую Минск и Москва по факту не были приглашены.

Источник: Sputnik.by

В белорусской дипломатии сохранись такие понятия, как такт и этика. Если Швейцария не направила нам приглашение, значит у нее были на то собственные резоны, либо на организаторов саммита оказывалось определенное давление извне.

сказал дипломат в интервью РИА Новости

По этой причине белорусская сторона не обращались к властям Швейцарии за дополнительными разъяснениями.

Вместе с тем посол считает, что проведение «мирной конференции» по Украине в Швейцарии без участия такого ключевого игрока, как РФ, выглядело «странным подходом к урегулированию конфликта».

Ганевич полагает, что организаторы мероприятия изначально преследовали цели, которые «имели мало общего с поиском реальных путей разрешения конфликта на Украине».

По факту это мероприятие превратилось в некий «междусобойчик» единомышленников, присутствие на котором России и страны-соседки Беларуси, имеющей общую границу с Украиной протяженностью около 1,2 тысячи километров, не вписывалось в заданную тональность и формат встречи.

сказала руководитель белорусского посольства

«Мирная конференция»

Конференция по Украине прошла в швейцарском городе Бюргеншток в июне прошлого года. Участие в этом мероприятии подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций. Россия в конференции не участвовала.

Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

При этом в Кремле отмечали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ «нелогично и бесперспективно».