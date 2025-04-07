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Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет «Ельцин Центра»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского «Ельцин Центра», сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Елена Володарская.

Источник: © РИА Новости

«Губернатор Свердловской области входит в попечительский совет “Ельцин Центра” по должности. Завершив работу в должности губернатора, Евгений Владимирович перестал быть членом совета. Новый губернатор Свердловской области войдет в попечительский совет “Ельцин Центра” после вступления в должность», — сказала собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона, 28 марта Паслера представили правительству и заксобранию Свердловской области.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла РИА Новости, что выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования, в сентябре 2025 года.

«Ельцин Центр» — общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.