Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет «Ельцин Центра»

«Губернатор Свердловской области входит в попечительский совет “Ельцин Центра” по должности. Завершив работу в должности губернатора, Евгений Владимирович перестал быть членом совета. Новый губернатор Свердловской области войдет в попечительский совет “Ельцин Центра” после вступления в должность», — сказала собеседница агентства.