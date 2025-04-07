Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет «Ельцин Центра»

«Губернатор Свердловской области входит в попечительский совет “Ельцин Центра” по должности. Завершив работу в должности губернатора, Евгений Владимирович перестал быть членом совета. Новый губернатор Свердловской области войдет в попечительский совет “Ельцин Центра” после вступления в должность», — сказала собеседница агентства.
Президент РФ Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона, 28 марта Паслера представили правительству и заксобранию Свердловской области.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла РИА Новости, что выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования, в сентябре 2025 года.
«Ельцин Центр» — общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.