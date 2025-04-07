Казахстан должен быть конкурентоспособным в сельхозпереработке — премьер

Увеличен объем льготного финансирования посевной кампании до 580 млрд тенге в прошлом году и до рекордных 700 млрд тенге в нынешнем с заблаговременным запуском кредитования (ранее финансирование не превышало 140 млрд тенге). Впервые внедрена специальная программа гарантирования до 85% от суммы займа на ВПР;Повышена доступность лизинга сельскохозяйственной техники посредством увеличения объема финансирования за год на 80 млрд тенге до 200 млрд тенге под 5%, при этом сама техника может стать залогом, а взносом — инвестсубсидии;Обеспечено выделение 30 млрд тенге на форвардный закуп Продкорпорации, 40 млрд тенге — на субсидирование экспортных расходов для расширения географии;Начато с прошлого года кредитование предприятий переработки на пополнение оборотных средств. Объем кредитования составляет 35 млрд тенге. В текущем году задача направить на эти цели 48 млрд тенге. Льготные кредиты на оборотные цели позволяют загружать переработку.