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ВСУ перебрасывают силы на границу с Курской областью. Военная операция, день 1139-й

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. ВСУ перебрасывают новые подразделения к границе с РФ в Сумах в попытке сохранить контроль хоть над небольшим участком суджанского приграничья. Российские военные проводят зачистку в населенном пункте Гуево Курской области. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:23 Средства радиоэлектронной борьбы за неделю сорвали в ДНР свыше 200 воздушных атак со стороны ВСУ, сообщили в региональном УФСБ.

9:15 Штурмовики ВС РФ при освобождении Успеновки брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в административных зданиях, с помощью противотанковых мин, рассказал РИА Новости командир батальона группы «Центр».

9:07 Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области — по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев, сообщает «Зеркало недели».

9:00.

8:48 Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотника уничтожили технику ВСУ, склад ГСМ и станцию Starlink на территории Запорожской области.

8:44 Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке заявила, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного ухода Starlink.

8:40 ?Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

8:34 ВСУ во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

8:26 Бойцы группы войск «Центр» после освобождения поселка Успеновка к юго-западу от Красноармейска в ДНР сократили расстояние до границы с Днепропетровской областью.

8:21 Группа в составе вертолетов Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России.

8:17.

8:12 Генпрокуратура РФ: приговоры вынесены уже 79 участникам нападения на Курскую область — военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам. Они осуждены на сроки от 13 лет до пожизненного лишения свободы.

8:09 ❗️Российские военные проводят зачистку в населенном пункте Гуево Курской области, сообщили ТАСС в силовых структурах.

8:06 ВСУ в попытке сохранить контроль хоть над небольшим участком суджанского приграничья перебрасывают туда новые подразделения, сообщает ТАСС.

8:02 ⚡️ Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1139-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.