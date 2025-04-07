Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 7 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 7 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 апреля 2025 года.

Александр Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтона Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд хоккеиста Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу. Спортсмен стал самым результативным нападающим в сезонах НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который закончил спортивную карьеру в 1999 году.

Трамп заявил, что пошлины оздоровят экономику США

Президент США Дональд Трамп объяснил введение пошлин в отношении товаров из 150 стран фразой «иногда приходится принимать лекарства». Американский лидер добавил, что повышение тарифов позволят улучшить экономическую ситуацию в стране, и уточнил, что обнуление пошлин с ЕС не планируется.

В Японском море обнаружили затонувшую советскую подлодку

В заливе Петра Великого найдена подводная лодка типа «Малютка». Предполагается, что это дизельная субмарина «М-49», связь с которой была утеряна 16 августа 1941 года во время выполнения боевого задания. Вместе с лодкой пропал ее экипаж. Достоверная причина гибели подводного судна не установлена.

В «Роскосмосе» сняли на фото циклон, который принес снег в Москву

Госкорпорация «Роскосмос» представила в Telegram фотографию циклона «Зион», сделанную со спутника. Атмосферный вихрь 6 апреля принес в столичный регион зимнюю погоду. В Москве и Подмосковье прошел снег, продолжаются метели, существенно понизилась температура воздуха.

Генсек НАТО считает, что Москва «должна танцевать танго» для мира с Киевом

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью журналистам заявил, что России следует «танцевать танго» для достижения урегулирования украинского кризиса. Глава Североатлантического альянса уверен, что Москва должна прилагать усилия для прекращения противостояния, но сейчас «война движется в неправильном направлении».