Главные новости 7 апреля 2025 года

В заливе Петра Великого найдена подводная лодка типа «Малютка». Предполагается, что это дизельная субмарина «М-49», связь с которой была утеряна 16 августа 1941 года во время выполнения боевого задания. Вместе с лодкой пропал ее экипаж. Достоверная причина гибели подводного судна не установлена.