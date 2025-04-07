Главные новости 7 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 апреля 2025 года.
Александр Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки
Нападающий «Вашингтона Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд хоккеиста Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу. Спортсмен стал самым результативным нападающим в сезонах НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который закончил спортивную карьеру в 1999 году.
Трамп заявил, что пошлины оздоровят экономику США
В Японском море обнаружили затонувшую советскую подлодку
В заливе Петра Великого найдена подводная лодка типа «Малютка». Предполагается, что это дизельная субмарина «М-49», связь с которой была утеряна 16 августа 1941 года во время выполнения боевого задания. Вместе с лодкой пропал ее экипаж. Достоверная причина гибели подводного судна не установлена.
В «Роскосмосе» сняли на фото циклон, который принес снег в Москву
Госкорпорация «Роскосмос» представила в Telegram фотографию циклона «Зион», сделанную со спутника. Атмосферный вихрь 6 апреля принес в столичный регион зимнюю погоду. В Москве и Подмосковье прошел снег, продолжаются метели, существенно понизилась температура воздуха.
Генсек НАТО считает, что Москва «должна танцевать танго» для мира с Киевом
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью журналистам заявил, что России следует «танцевать танго» для достижения урегулирования украинского кризиса. Глава Североатлантического альянса уверен, что Москва должна прилагать усилия для прекращения противостояния, но сейчас «война движется в неправильном направлении».