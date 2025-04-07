Соколова: Молдове необходимо подключаться к диалогу с США и Россией

Экспорт Республики Молдова в прошлом году сократился на 12%. Снижение экспортного потенциала является лишь частью более сложной экономической картины. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказала политолог Ирина Соколова.
Основными торговыми партнёрами Молдовы по экспорту являются Румыния, Украина, Италия, Турция и Германия, а по импорту — Румыния, Российская Федерация, Китай, Украина и Турция. Поэтому мы не можем комментировать только двухсторонние экономические отношения между Молдовой и США без привлечения всех участников, которые напрямую связаны с экономической ситуацией Молдавии и в целом в мире.
В то же время политолог считает, что от США сегодня зависит очень много. Решение Трампа ввести пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США может сильно ударить по всему континенту. Именно поэтому, по словам Соколовой, Молдове необходимо начать вести собственную политику и подключаться к диалогу с США и Россией.
Учитывая положительное сближение США с РФ, необходимо использовать всевозможные средства для улучшения отношений с Россией и Белоруссией с целью избегания гуманитарной катастрофы. Диалог с двумя сверхдержавами принесёт много выгоды.
Она также считает, что закостенелость и напыщенность Евросоюза в международной политике не приведёт к улучшению экономических показателей. Европейцам придётся заплатить за всё.
Напомним, президент Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины на весь импорт в США. Республика Молдова попала в число стран, на которые распространяются новые меры — таможенные пошлины для молдавской продукции составят 31%. Этот тариф является одним из самых высоких среди объявленных.