Соколова: Молдове необходимо подключаться к диалогу с США и Россией

В то же время политолог считает, что от США сегодня зависит очень много. Решение Трампа ввести пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США может сильно ударить по всему континенту. Именно поэтому, по словам Соколовой, Молдове необходимо начать вести собственную политику и подключаться к диалогу с США и Россией.