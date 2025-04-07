Лукашенко поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и решению важнейших вопросов его развития. Глубокие знания, огромный опыт, накопленный на различных ответственных постах, принципиальность и исключительная преданность интересам Российской Федерации делают Ваш вклад в укрепление российского парламентаризма бесценным», — говорится в поздравлении.