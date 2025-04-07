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Лукашенко поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и решению важнейших вопросов его развития. Глубокие знания, огромный опыт, накопленный на различных ответственных постах, принципиальность и исключительная преданность интересам Российской Федерации делают Ваш вклад в укрепление российского парламентаризма бесценным», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что при деятельном участии Валентины Матвиенко сотрудничество между законодателями Беларуси и России будет и далее расширяться, обогащаясь новыми проектами и инициативами на межгосударственном и межрегиональном уровнях.

«Примите, уважаемая Валентина Ивановна, самые теплые пожелания здоровья, оптимизма, искренней и всесторонней поддержки коллег и друзей. Добра и благополучия Вам и Вашим близким», — пожелал Александр Лукашенко.