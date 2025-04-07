Пятерых сельских чиновников на Кубани наказали за игнорирование требований прокуратуры

Основанием для этого стали многочисленные нарушения, выявленные в ходе прокурорских проверок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Среди проблем, зафиксированных в деятельности администраций, значатся недочеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, оказания бесплатной юридической помощи, а также нарушения в обеспечении прав детей. Проверки проводились в Рудьевском, Попутненском, Маякском, Бесстрашненском и Подгорносинюхинском сельских поселениях.



Прокуратура внесла главам представления с требованием устранить выявленные нарушения. Однако, несмотря на предписание, они не приняли необходимых мер и не направили ответы в установленный срок. В связи с этим районная прокуратура возбудила административные дела по статье 17.7 КоАП РФ за игнорирование требований прокурора.



По итогам рассмотрения дел мировым судьей, руководители поселений были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.