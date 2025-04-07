Турчин направился с официальным визитом в Россию

Правительственная делегация Беларуси направилась в Россию для обсуждения различных вопросов развития двустороннего сотрудничества. В том числе Турчин не исключил возможности обсуждения с Россией нового кредита на совместные импортозамещающие проекты. Важными в рамках визита станут и темы активизации цифровой повестки, завершения работы по созданию объединенных энергетических рынков, формированию единой промышленной политики, дальнейшей унификации регулирования транспортного рынка, выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования.