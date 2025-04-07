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Турчин направился с официальным визитом в Россию

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 7 апреля стартует официальный визит премьер-министра Александра Турчина в Российскую Федерацию, где пройдут переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Перед началом переговоров планируется участие главы белорусского правительства в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Правительственная делегация Беларуси направилась в Россию для обсуждения различных вопросов развития двустороннего сотрудничества. В том числе Турчин не исключил возможности обсуждения с Россией нового кредита на совместные импортозамещающие проекты. Важными в рамках визита станут и темы активизации цифровой повестки, завершения работы по созданию объединенных энергетических рынков, формированию единой промышленной политики, дальнейшей унификации регулирования транспортного рынка, выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования.