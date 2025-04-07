Армия США анонсировала испытания гиперзвукового «Темного орла»

По словам генерал-майора Фрэнка Лозано, компания Lockheed Martin завершает работу над первым снарядом для LRHW на своем предприятии в городе Кортленд в штат Алабама (США). Офицер назвал боеприпасы «очень дорогими», из-за чего испытания должны «быть эффективными».