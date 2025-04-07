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Армия США анонсировала испытания гиперзвукового «Темного орла»

Испытания гиперзвуковой системы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle (Темный орел), состоятся в декабре. Соответствующий анонс сделал представитель армии США в интервью изданию Defense News.

Источник: AP 2024

По словам генерал-майора Фрэнка Лозано, компания Lockheed Martin завершает работу над первым снарядом для LRHW на своем предприятии в городе Кортленд в штат Алабама (США). Офицер назвал боеприпасы «очень дорогими», из-за чего испытания должны «быть эффективными».

В марте агентство Bloomberg утверждало, что первое гиперзвуковое оружие США — ракетная система Dark Eagle — не готово к боевым действиям.

В декабре 2024-го Сухопутные силы совместно с Военно-морскими силами США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.