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Хабиров оценил признание городов Башкирии благоприятными для проживания

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал попадание всех городов республики в рейтинг индекса качества городской среды за 2024 год, подготовленный минстроем России.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Этот индекс специалисты рассчитали для 1116 городов страны на основании 36 параметров, включая благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду и т. д.

«Все наши города вошли в рейтинг. Все они признаны благоприятными для проживания», — отметил Глава региона на оперативном совещании правительства и добавил, что к такому высокому результату республика шла постепенно, шаг за шагом.

Если в 2018 году таковых в Башкирии было всего шесть, по итогам 2023 года — уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 город.

Комментируя итоги всероссийского рейтинга, руководитель республики особо отметил хорошие показатели башкирской столицы. Как сообщал ранее Башинформ, среди городов-миллионников Уфа заняла пятое место.

«Впереди Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь. Мы — пятые. Причем между Пермью и Уфой разница составляет всего один балл. Те усилия, которые мы совместно с управленческой командой Уфы делаем, дают такие результаты. Очень здорово, поздравляю всех с такой хорошей работой», — подытожил Радий Хабиров.