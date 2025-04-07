Хабиров оценил признание городов Башкирии благоприятными для проживания

Этот индекс специалисты рассчитали для 1116 городов страны на основании 36 параметров, включая благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду
«Все наши города вошли в рейтинг. Все они признаны благоприятными для проживания», — отметил Глава региона на оперативном совещании правительства и добавил, что к такому высокому результату республика шла постепенно, шаг за шагом.
Если в 2018 году таковых в Башкирии было всего шесть, по итогам 2023 года — уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 город.
Комментируя итоги всероссийского рейтинга, руководитель республики особо отметил хорошие показатели башкирской столицы. Как сообщал ранее Башинформ, среди городов-миллионников Уфа заняла пятое место.
«Впереди Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь. Мы — пятые. Причем между Пермью и Уфой разница составляет всего один балл. Те усилия, которые мы совместно с управленческой командой Уфы делаем, дают такие результаты. Очень здорово, поздравляю всех с такой хорошей работой», — подытожил Радий Хабиров.