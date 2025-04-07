Хабиров оценил признание городов Башкирии благоприятными для проживания

«Впереди Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь. Мы — пятые. Причем между Пермью и Уфой разница составляет всего один балл. Те усилия, которые мы совместно с управленческой командой Уфы делаем, дают такие результаты. Очень здорово, поздравляю всех с такой хорошей работой», — подытожил Радий Хабиров.