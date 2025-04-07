Николай Дубинин стал и. о. министра экономического развития Хабаровского края

«Есть действительно много сложностей с экономическим развитием в этот сложный экономический период, по сути — экономический кризис. Поэтому находите точки роста, а мы вам будем помогать», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представив и. о. министра правительству региона и главам районов.