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Николай Дубинин стал и. о. министра экономического развития Хабаровского края

Николай Александрович родился в 1976 году во Владивостоке.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае назначен новый и. о. министра экономического развития. Николай Дубинин вступил в должность 1 апреля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Николай Александрович Дубинин родился во Владивостоке в 1976 году и имеет высшее образование. Он окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, а затем продолжил обучение в Дальневосточном государственном университете по специальности «Финансы и кредит».

Свой путь в экономике он начал с работы в департаменте Приморского края, а затем продолжил карьеру в Министерстве по развитию Дальнего Востока и крупных рыболовных компаниях. В 2020 году Николай Дубинин завершил обучение в РАНХиГС и получил степень MBA.

«Есть действительно много сложностей с экономическим развитием в этот сложный экономический период, по сути — экономический кризис. Поэтому находите точки роста, а мы вам будем помогать», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представив и. о. министра правительству региона и главам районов.