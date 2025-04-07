Андрей Бочаров проинспектировал стрельбища для волгоградской детворы

Крытый тир уникален для Волгоградской области — здесь обустроят три галереи длиною 25, 50 и 100 метров по девять мест в каждой. Подростков будут обучать стрельбе из пистолетов и пистолетов-пулеметов, гладкоствольных и нарезных ружей, а также других видов оружия.