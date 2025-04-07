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Андрей Бочаров проинспектировал стрельбища для волгоградской детворы

Губернатор Андрей Бочаров побывал с утра пораньше 7 апреля на территории Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».

Источник: Администрация Волгоградской области

Здесь уже созданы филиал всероссийского центра «Воин» и региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард». А в настоящее время формируется Казачий центр и полным ходом идет возведение стрельбища для ребятни из волгоградского и других регионов страны, сообщают в пресс-службе обладмина.

Крытый тир уникален для Волгоградской области — здесь обустроят три галереи длиною 25, 50 и 100 метров по девять мест в каждой. Подростков будут обучать стрельбе из пистолетов и пистолетов-пулеметов, гладкоствольных и нарезных ружей, а также других видов оружия.

«Стоит задача создать стрелковую зону, которая может использоваться подготовки как допризывной молодежи, так и профессионалов. Здесь могут проходить тренировки спецподразделений и сотрудников правоохранительных структур, спортсменов», — подтвердил глава региона.

Губернатор также отметил, что в работе тира будут задействованы участники СВО после выполнения непосредственных задач.