CBS: Уолтц добавил главреда The Atlantic в Signal из-за ошибки в номере

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в мессенджере Signal вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США (СНБ) Брайана Хьюза из-за его неправильно сохраненного номера. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По его данным, Голдберг в октябре прошлого года направлял письмо в избирательный штаб президента США Дональда Трампа. Это сообщение Хьюз переслал Уолтцу. Как утверждает неназванный источник, пресс-секретарь СНБ также попросил Уолтца сохранить свой новый номер. Телефон помощника Трампа по нацбезопасности сохранил номер Голдберга как новый номер Хьюза. Внутренняя проверка в Белом доме подтвердила, что никто из двух чиновников ранее не связывался с главредом The Atlantic.
Отмечается, что Уолтц много раз звонил и отправлял сообщения на настоящий номер Хьюза. По информации CBS, путаница произошла во время поездки советника президента США по нацбезопасности в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией в начале марта. Когда он создавал чат, то воспользовался неправильным номером Хьюза из телефонной книги.
Голдберг опубликовал 24 марта статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену.
Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках. 15 марта США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, контролирующих около трети территории Йемена.
Демократическая партия США сочла утечку данных через Signal крупным проколом республиканской администрации Трампа. В Конгрессе США и американском экспертном сообществе звучат в том числе призывы к увольнению Уолтца и некоторых других представителей президентской команды.