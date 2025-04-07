CBS: Уолтц добавил главреда The Atlantic в Signal из-за ошибки в номере

Отмечается, что Уолтц много раз звонил и отправлял сообщения на настоящий номер Хьюза. По информации CBS, путаница произошла во время поездки советника президента США по нацбезопасности в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией в начале марта. Когда он создавал чат, то воспользовался неправильным номером Хьюза из телефонной книги.