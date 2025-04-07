Министр экономического развития России побывал в красноярском «Квадрате»

Вместе с губернатором края Михаилом Котюковым он побывал в СФУ и пообщался с резидентами креативного кластера «Квадрат».
Главный инфраструктурный объект креативного предпринимательства края создан на площадях бывшего завода «Квант» в центре города. В нем есть офисы, мастерские, событийные площадки, коворкинги и нетворкинги для более чем 30 резидентов. Креативный кластер позволяет им использовать дорогостоящее оборудование и обмениваться знаниями. Также в кластере располагается шоурум сибирских брендов «Индустрия». Его резидентами стали уже более 200 мастеров.
Максим Решетников провел в «Квадрате» совещание, посвященное вопросам развития креативной экономики в стране. Перезагрузить отрасль поручил президент. Важно не только сохранить доказавшие эффективность приоритеты, но начать выстраивать государственную политику в этой сфере, чтобы бизнес мог развиваться при поддержке государства, понимая горизонт планирования и перспективы.
Минэкономразвития принимает активное участие в этой работе. Поэтому нам крайне важно общение с бизнесом, обратная связь. Тем более в таких регионах, как Красноярск, где есть свой опыт развития креативных индустрий. Посмотрел сегодня, как работает кластер. Хороший пример синергии творческого и экономического подхода к развитию креативного бизнеса, который получил поддержку на региональном уровне. Таких точек роста в регионах — на стыке творчества, производства, инноваций — должно быть больше.
Губернатор края Михаил Котюков напомнил, что регион получил в прошлом году национальную премию как самый креативный регион. В этих условиях задача краевого руководства — помочь творческим людям реализовать их планы, подстроить под это систему государственной поддержки.
«Для нас это важный проект. Ребят всё больше и больше, команды растут. Как обычно, успех первопроходцев вдохновляет тех, кто идёт за ними», — отметил Михаил Котюков.
Сейчас вклад креативных индустрий в ВРП региона составляет более 140 млрд рублей, размер налогов этой сферы с 2019 года вырос на 62%. В креативном бизнесе в крае занято более 43 тыс. человек. Лидерами по выручке среди креативных индустрий являются ИТ, гастрономия, исполнительские искусства, реклама и архитектура.
Участники совещания отметили, что важно синхронизировать федеральную и региональную нормативную базу, в том числе для предоставления мер поддержки. В Красноярске уже выстроена эффективная система поддержки и сопровождения креативных проектов, начиная с идеи до коммерциализации и сбыта, компаниям предоставлена возможность для кооперации и совместных проектов. Этот опыт нужно передавать коллегам в других регионах.
Представители Красноярского края рассказали министру о вопросах, для решения которых необходимо изменить законодательство на федеральном уровне. В частности, речь идет о преференциях для креативных кластеров, расширении мер поддержки и льготном налогообложении для субъектов креативной индустрии.
Опыт и инициативы Красноярского края будут учтены Минэкономики России при формировании Стратегии развития креативных индустрий, которая поможет сформировать меры поддержки креативного бизнеса, систему подготовки кадров для него.