Министр экономического развития России побывал в красноярском «Квадрате»

Минэкономразвития принимает активное участие в этой работе. Поэтому нам крайне важно общение с бизнесом, обратная связь. Тем более в таких регионах, как Красноярск, где есть свой опыт развития креативных индустрий. Посмотрел сегодня, как работает кластер. Хороший пример синергии творческого и экономического подхода к развитию креативного бизнеса, который получил поддержку на региональном уровне. Таких точек роста в регионах — на стыке творчества, производства, инноваций — должно быть больше.