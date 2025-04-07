Матвиенко назвала Евросоюз «средневековьем 21 века»

«Они даже уже не делают вид и не имитируют, скажем, свободу слова или развитие демократических институтов. Это уже — вот в каждом веке есть, говорят, средневековье — это “средневековье 21 века”, когда политического оппонента, который пользуется наибольшей поддержкой своих граждан, госпожу Ле Пен во Франции привлекают к уголовной ответственности и ровно в то время, чтобы она не попала на следующие выборы президента», — сказала она журналистам.