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Матвиенко назвала Евросоюз «средневековьем 21 века»

ТАШКЕНТ, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз перестал имитировать свободу слова и развитие демократии, там наступило «средневековье 21 века», при котором устраняют политических оппонентов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: © РИА Новости

«Они даже уже не делают вид и не имитируют, скажем, свободу слова или развитие демократических институтов. Это уже — вот в каждом веке есть, говорят, средневековье — это “средневековье 21 века”, когда политического оппонента, который пользуется наибольшей поддержкой своих граждан, госпожу Ле Пен во Франции привлекают к уголовной ответственности и ровно в то время, чтобы она не попала на следующие выборы президента», — сказала она журналистам.

Матвиенко также заявила, что колониальный режим президента Молдавии Майи Санду, выполняющей чужую волю, тоже возбуждает уголовные дела против неугодных — в частности, против главы Гагаузии Евгении Гуцул.

«И главное, что в Европе нет свободы высказывания своего мнения. И второе главное, что даже если ты выскажешь, никто его не учитывает. Посмотрите, какая евродиктатура в Евросоюзе, извините за тавтологию», — констатировала политик.