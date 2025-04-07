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FT: в Британии хотят закрыть сотни неправительственных агентств

В Великобритании порядка 300 независимых агентств могут прекратить существование или быть объединенными с другими из-за стремления правительства страны сократить лишние расходы и восстановить контроль над сферами государственной политики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О закрытии или прекращении финансирования ряда организаций стало известно газете The Financial Times. Издание сообщает, что министр предпринимательства Пэт Макфадден запросил во всех департаментах правительства отчеты о квазиавтономных неправительственных организациях (quangos), которые получают оплату из государственного бюджета за исполнение определенных обязанностей. Чиновникам придется обосновать необходимость сотрудничества с агентствами или поручить исполнение их обязанностей профильным ведомствам. «Ненужные» организации будут указаны в короткий срок, сообщает издание RTVI.

Quangos — это агентства гибридного формата. Они действуют как автономные, но исполняют некоторые функции правительства, за что получают деньги федерального бюджета и отчитываются о своей работе.

Термин «quango» впервые начали использовать в США, но чаще употребляется в Великобритании, где такое название дают якобы независимым организациям, включая «Вневедомственные государственные органы» (NDPB), департаменты правительства, работающие автономно от министерств, исполнительные агентства.

С февраля в сфере quango проводится «большая чистка». «Мы принимаем меры для того, чтобы решения общенациональной важности, которые затрагивают каждого жителя этой страны, принимались теми, кто был избран для этого», — приводит RTVI слова Макфаддена.

Прекращение работы quangos будет завершающим этапом в процессе преобразования, который реализуется правительством по распоряжению премьер-министра страны Кира Стармера для повышения продуктивности государственного аппарата.

Первыми аудиту подверглись порядка 130 регуляторов Королевства. С февраля деятельность оценили на эффективность, но в результате закрыли только Регулятор платежных систем, объединив его с Управлением по финансовому регулированию и надзору.

В марте стало известно о проверке независимых агентств. Кир Стармер уже заявил, что NHS England, имеющей статус самой масштабной в мире регулирующей неправительственной организации со штатом более 15 тысяч специалистов, прекратит существование. Ее обязанности передадут Министерству здравоохранения и социального обеспечения.

Среди других quangos закрытие ждет агентства, задачи которых даже частично совпадают с функциями правительственных ведомств. Если агентства занимаются продвижением политических интересов страны, то их планируется вернуть в состав министерств, сформировав департаменты. Независимость quangos, которые осуществляют надзор за работой министров, останутся независимыми.

В США за эффективностью расходов правительства следит Департамент эффективности госуправления под руководством Илона Маска. Одной из целей ведомства стало закрытие Агентства США по международному развитию (USAID). К сентябрю планируется уволить всех сотрудников организации, часть функций возложат на Госдепартамент.

USAID действовало с 1961 года. Основными ее задачами провозглашались гуманитарные и социальные проекты, «продвижение демократии и защиты прав человека по всему миру». При этом Дональд Трамп обвинял ее сотрудников в мошенничестве, вмешательстве в политику других стран и неразумных тратах.