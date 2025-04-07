FT: в Британии хотят закрыть сотни неправительственных агентств

О закрытии или прекращении финансирования ряда организаций стало известно газете The Financial Times. Издание сообщает, что министр предпринимательства Пэт Макфадден запросил во всех департаментах правительства отчеты о квазиавтономных неправительственных организациях (quangos), которые получают оплату из государственного бюджета за исполнение определенных обязанностей. Чиновникам придется обосновать необходимость сотрудничества с агентствами или поручить исполнение их обязанностей профильным ведомствам. «Ненужные» организации будут указаны в короткий срок, сообщает издание RTVI.