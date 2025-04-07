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В Приднестровье приостановлены поставки газа

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. В Приднестровье прекращены поставки природного газа, они могут возобновиться 8—9 апреля, сообщил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

Источник: © РИА Новости

«В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8—9 апреля», — приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на селекторном совещании.

Вице-премьер также сообщил, что завтра-послезавтра вместе с газом появится возможность возобновить централизованную подачу отопления. «Отопительный сезон будет продлен в целом по республике до 13 апреля», — отметил Оболоник.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.