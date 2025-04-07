В Калининграде покинул пост начальник отдела озеленения

Напомним, что год назад Дмитрий Петренко сообщал «Новому Калининграду», что отказ от лечения городских каштанов был связан со снижением численности вредителя. При этом через несколько дней Вадим Борисов, занимавший тогда пост председателя комитета городского хозяйства, рассказал, что на ловчие пояса и феромонные ловушки просто не предусмотрели средств в бюджете.