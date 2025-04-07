Матвиенко: Узбекистан играет важную роль в мире благодаря инициативам Мирзиёева

«Сегодня Узбекистан играет очень важную роль на международной арене, в международной повестке благодаря инициативам президента Узбекистана», — сказала Матвиенко.
Она отметила, что серьезные изменения в политической системе страны произошли благодаря передаче части полномочий президента парламенту. «Он не теоретик, он практик. Если он говорит о том, что надо повышать роль парламента в жизни страны, то он это делает», — подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко назвала проведенные Мирзиёевым реформы смелыми, современными, демократичными. Она добавила, что реформы были проведены «очень спокойно, при высочайшем уровне поддержки граждан Узбекистана». «Это говорит о мудрости президента Узбекистана, его стратегическом мышлении, его видении, как не сегодня, а как дальше будет развиваться страна», — отметила Матвиенко.