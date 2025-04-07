Матвиенко: Узбекистан играет важную роль в мире благодаря инициативам Мирзиёева

Она отметила, что серьезные изменения в политической системе страны произошли благодаря передаче части полномочий президента парламенту. «Он не теоретик, он практик. Если он говорит о том, что надо повышать роль парламента в жизни страны, то он это делает», — подчеркнула спикер Совфеда.