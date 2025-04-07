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Бочаров: выплату волгоградским участникам СВО увеличат до 1,7 млн рублей

Предложение внесут в облдуму, депутаты рассмотрят его на заседании 17 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области единовременная выплата жителям региона, заключившим контракт с Минобороны и отправившимся в зону спецоперации на Украине будет увеличена до 1,7 млн рублей. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров во время визита в Центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».

Такое решение было принято по итогам встреч с фронтовиками и ветеранами 2 февраля и волгоградками — участницами СВО 7 марта, уточняют в пресс-службе обладмина. Предложение внесут в облдуму. Депутаты рассмотрят его на заседании 17 апреля.

«Рассчитываем, что законодатели в кратчайшие сроки примут все необходимые решения», — выразил надежду глава региона.

В числе других мер поддержки участников СВО и членов их семей предлагается бесплатная социальная реабилитация для инвалидов, а также освобождение от транспортного налога вдов или вдовцов и детей погибших.

Ранее сообщалось, что губернатор проинспектировал строительство стрельбищ для волгоградских подростков.