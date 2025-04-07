Бочаров: выплату волгоградским участникам СВО увеличат до 1,7 млн рублей

В Волгоградской области единовременная выплата жителям региона, заключившим контракт с Минобороны и отправившимся в зону спецоперации на Украине будет увеличена до 1,7 млн рублей. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров во время визита в Центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».