Бочаров: выплату волгоградским участникам СВО увеличат до 1,7 млн рублей

В Волгоградской области единовременная выплата жителям региона, заключившим контракт с Минобороны и отправившимся в зону спецоперации на Украине будет увеличена до 1,7 млн рублей. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров во время визита в Центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».
Такое решение было принято по итогам встреч с фронтовиками и ветеранами 2 февраля и волгоградками — участницами СВО 7 марта, уточняют в пресс-службе обладмина. Предложение внесут в облдуму. Депутаты рассмотрят его на заседании 17 апреля.
«Рассчитываем, что законодатели в кратчайшие сроки примут все необходимые решения», — выразил надежду глава региона.
В числе других мер поддержки участников СВО и членов их семей предлагается бесплатная социальная реабилитация для инвалидов, а также освобождение от транспортного налога вдов или вдовцов и детей погибших.
Ранее сообщалось, что губернатор проинспектировал строительство стрельбищ для волгоградских подростков.