Танк Т-70 военных лет появится 9 мая на центральной площади Владивостока

Знаменитый танк Т-70, побывавший в боях Великой Отечественной войны, установят 9 мая на главной площади Владивостока. Все жители и гости столицы Приморья смогут посмотреть на него в рамках выставки ретро-автомобилей, которую можно будет посетить сразу же после окончания военного парада. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.