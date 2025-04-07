Танк Т-70 военных лет появится 9 мая на центральной площади Владивостока

Знаменитый танк Т-70, побывавший в боях Великой Отечественной войны, установят 9 мая на главной площади Владивостока. Все жители и гости столицы Приморья смогут посмотреть на него в рамках выставки ретро-автомобилей, которую можно будет посетить сразу же после окончания военного парада. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Организаторами интересной экспозиции выступили управление культуры администрации Владивостока, ГУ МЧС по Приморскому краю и музей «Техника XX века в Приморском крае».
Помимо танка, гостей выставки ждут автомобиль «Вилисс» 1942 года выпуска, две пушки, миномет и другая техника.
«Все наши экспонаты привезем на тралах. Кроме танка Т-70 и “Виллиса”, представим 45-миллиметровую противотанковую пушку, 76-миллиметровое дивизионное орудие ЗИС-3 и полковой миномет МП-38. Кроме того, большое количество нашей техники в восьмой раз примет участие в военном параде», — рассказали представители музея «Техника XX века в Приморском крае».
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что Т-70 является легким танком, разработанным в Советском Союзе в конце 1941 года на Горьковском автомобильном заводе. Всего за годы войны завод выпустил 8231 танка этого типа.