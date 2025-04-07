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Politico: у Великобритании появятся сложности при разрыве отношений с разведкой США

У Лондона могут появиться сложности в случае разрыва устоявшихся связей с американской разведкой, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших сотрудников разведки.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источники издания утверждают, что разведывательные структуры Великобритании и США стран настолько тесно переплетены, что их разделение может оказаться невыполнимой задачей. Более того, заменить вклад американской разведки будет сложно, передает «Интерфакс».

По словам высокопоставленного источника в британской разведке, Лондон ограничен в доступе к американским космическим съемкам: он может их лишь анализировать, но не получать напрямую. Говоря о перспективе развития отношений, собеседник издания рассказал, что США могут продолжить передавать Великобритании разведданные, но с таким же успехом могут и прекратить.

Речь идет о взаимодействии стран в рамках альянса по обмену разведывательными данными «Пять глаз», куда входят такие страны, как Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Ранее агентство Bloomberg описало возможные сценарии будущего этого международного разведывательного объединения при Дональде Трампе. Так, согласно первому, США могут разрушить систему обмена информацией, а второй предполагает, что союзники ограничат передачу друг другу разведданных. Третий сценарий не несет ничего хорошего для контрразведки США — война Трампа с федеральной бюрократией и политизация разведывательного сообщества вызовут смятение и паралич среди американских спецслужб.