Politico: у Великобритании появятся сложности при разрыве отношений с разведкой США

Источники издания утверждают, что разведывательные структуры Великобритании и США стран настолько тесно переплетены, что их разделение может оказаться невыполнимой задачей. Более того, заменить вклад американской разведки будет сложно, передает «Интерфакс».
По словам высокопоставленного источника в британской разведке, Лондон ограничен в доступе к американским космическим съемкам: он может их лишь анализировать, но не получать напрямую. Говоря о перспективе развития отношений, собеседник издания рассказал, что США могут продолжить передавать Великобритании разведданные, но с таким же успехом могут и прекратить.
Речь идет о взаимодействии стран в рамках альянса по обмену разведывательными данными «Пять глаз», куда входят такие страны, как Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Ранее агентство Bloomberg описало возможные сценарии будущего этого международного разведывательного объединения при Дональде Трампе. Так, согласно первому, США могут разрушить систему обмена информацией, а второй предполагает, что союзники ограничат передачу друг другу разведданных. Третий сценарий не несет ничего хорошего для контрразведки США — война Трампа с федеральной бюрократией и политизация разведывательного сообщества вызовут смятение и паралич среди американских спецслужб.