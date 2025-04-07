Politico: у Великобритании появятся сложности при разрыве отношений с разведкой США

По словам высокопоставленного источника в британской разведке, Лондон ограничен в доступе к американским космическим съемкам: он может их лишь анализировать, но не получать напрямую. Говоря о перспективе развития отношений, собеседник издания рассказал, что США могут продолжить передавать Великобритании разведданные, но с таким же успехом могут и прекратить.