Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ

В начале встречи Председатель СФ передала приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина.
Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программе.
Валентина Матвиенко поздравила главу Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза — старейшей международной межпарламентской организации.
Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание уделено обеспечению динамики торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и программ гуманитарного обмена.
Вместе с тем высоко оценены плодотворные межпарламентские контакты. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия по обеспечению парламентского контроля за реализацией договоренностей на высшем уровне.
Спикер СФ поблагодарила Шавката Мирзиёева за то внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах.
Президент Узбекистана в свою очередь передал приветствие главе РФ, а также сообщил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы.