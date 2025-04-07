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Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, возглавляющую российскую делегацию на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В начале встречи Председатель СФ передала приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина.

Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программе.

Валентина Матвиенко поздравила главу Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза — старейшей международной межпарламентской организации.

Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание уделено обеспечению динамики торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и программ гуманитарного обмена.

отметили в пресс-службе

Вместе с тем высоко оценены плодотворные межпарламентские контакты. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия по обеспечению парламентского контроля за реализацией договоренностей на высшем уровне.

Спикер СФ поблагодарила Шавката Мирзиёева за то внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах.

Президент Узбекистана в свою очередь передал приветствие главе РФ, а также сообщил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы.