Британия ускорит развертывание новейшей лазерной системы направленного действия DragonFire

Согласно статье, для начала DragonFire будет развернута на четырех британских эсминцах. По итогам оперативного размещения будут приняты решения о будущих закупках лазерного оружия для всех трех видов Вооруженных сил Великобритании.
Система DragonFire разработана британским промышленным консорциумом, в который входят MBDA, Leonardo и QinetiQ. Впервые она была представлена в 2017 году на Международной конференции по оборудованию для обороны и безопасности (DSEI) в Лондоне.
DragonFire предназначена для обеспечения высокоточного и недорогостоящего поражения воздушных целей, включая беспилотники, ракеты и минометные снаряды.
Высокомощный лазерный луч DragonFire поражает цели со скоростью света, выделяя достаточно энергии, чтобы вызвать разрушение конструкции или катастрофические повреждения. Система классифицируется как твердотельный лазер класса 50 кВт и использует технологию объединения лучей, которая была разработана в Великобритании.
Система DragonFire объединяет электрооптическую камеру и дополнительный маломощный лазер для точного обнаружения и сопровождения цели.
Хотя дальность действия DragonFire остается засекреченной, это оружие прямой видимости, способное поражать любую видимую цель.
К недостаткам лазерного оружия направленного действия относят высокую энергозатратность, ограниченное расстояние действия, неспособность работать в условиях дождя, тумана или снега, а также возможность уничтожения стационарной платформы.