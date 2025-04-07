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Британия ускорит развертывание новейшей лазерной системы направленного действия DragonFire

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что новейшая система лазерного энергетического оружия направленного действия DragonFire поступит на вооружение Королевского военно-морского флота в 2027 году — на пять лет раньше изначально намеченного срока, сообщает UK Defence Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, для начала DragonFire будет развернута на четырех британских эсминцах. По итогам оперативного размещения будут приняты решения о будущих закупках лазерного оружия для всех трех видов Вооруженных сил Великобритании.

Система DragonFire разработана британским промышленным консорциумом, в который входят MBDA, Leonardo и QinetiQ. Впервые она была представлена в 2017 году на Международной конференции по оборудованию для обороны и безопасности (DSEI) в Лондоне.

DragonFire предназначена для обеспечения высокоточного и недорогостоящего поражения воздушных целей, включая беспилотники, ракеты и минометные снаряды.

В отличие от традиционных боеприпасов, лазерной системе не нужны дополнительные боеприпасы, что гарантирует ее экономическую эффективность и логистические преимущества.

Высокомощный лазерный луч DragonFire поражает цели со скоростью света, выделяя достаточно энергии, чтобы вызвать разрушение конструкции или катастрофические повреждения. Система классифицируется как твердотельный лазер класса 50 кВт и использует технологию объединения лучей, которая была разработана в Великобритании.

Система DragonFire объединяет электрооптическую камеру и дополнительный маломощный лазер для точного обнаружения и сопровождения цели.

Это обеспечивает точность, эквивалентную попаданию в монету диаметром 23 мм с расстояния в один километр. Стоимость одного выстрела составляет менее 10 фунтов (около 1100 рублей).

Хотя дальность действия DragonFire остается засекреченной, это оружие прямой видимости, способное поражать любую видимую цель.

К недостаткам лазерного оружия направленного действия относят высокую энергозатратность, ограниченное расстояние действия, неспособность работать в условиях дождя, тумана или снега, а также возможность уничтожения стационарной платформы.