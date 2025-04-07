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В Госдуме назвали причины рекордного призыва срочников в России

В весеннюю призывную кампанию, которая стартовала 1 апреля в России, планируется зачислить на срочную службу 160 тыс. человек. Это максимальный показатель с осени 2011 года. Депутаты Госдумы раскрыли RTVI причины рекордного призыва.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что увеличившиеся масштабы призыва связаны с формированием новых военных округов.

«Были созданы два военных округа, плюс еще созданы новые части, соединения, объединения. Потому что после того, как Швеция и Финляндия вступили в блок НАТО, сухопутная граница Российской Федерации с блоком НАТО увеличилась на 1200 километров», — объяснил парламентарий RTVI.

По словам депутата, образование новых частей, соединений подразумевает комплектование штата военнослужащих, в том числе срочников. Кроме того, увеличение количества призывников также обосновывается ростом численности ВС РФ. «Вы помните, она когда-то была 1,07 млн, потом 1,35 млн. Сейчас, по-моему, до полутора миллионов увеличено», — добавил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что рекорд по количеству призывников объясняется статистикой. Картаполов уточняет, что так много срочников подлежат призыву, потому что начал функционировать реестр военнообязанных, стало известно точное количество тех, кто должен пройти службу по призыву. Еще одно обоснование рекордного призыва — расширение численности Вооруженных сил.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о старте призывной кампании 1 апреля. По данным ведомства, число военнослужащих-срочников, которых призовут на срочную службу в ряды Вооруженных сил России весной 2025 года составит 160 тыс. человек, что на 10 тыс. человек больше, чем годом ранее.