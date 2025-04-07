В Госдуме назвали причины рекордного призыва срочников в России

По словам депутата, образование новых частей, соединений подразумевает комплектование штата военнослужащих, в том числе срочников. Кроме того, увеличение количества призывников также обосновывается ростом численности ВС РФ. «Вы помните, она когда-то была 1,07 млн, потом 1,35 млн. Сейчас, по-моему, до полутора миллионов увеличено», — добавил парламентарий.