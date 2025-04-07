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Песков: Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

Пресс-секретарь российского лидера указал, что для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они висят в воздухе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они висят в воздухе. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить удары.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал», — отметил он.

Песков пояснил, что речь идет «о неподконтрольности киевского режима, о невозможности киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев».

«Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева, — перечислил представитель Кремля. — Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня».