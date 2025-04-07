Токаев назначил бывшего министра юстиции Ескараева послом в Индии

Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Польша, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.