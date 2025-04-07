Молдова направила делегацию для участия в весенней сессии ПАСЕ

Повестка дня осенней сессии ПАСЕ включает несколько актуальных тем, в том числе конфликт на Украине, состояние демократии и прав человека в Турции, ситуация в Грузии и принятие резолюции, оспаривающей еще не утвержденные полномочия делегации грузинского Грузии, призыв к немедленному прекращению гуманитарной блокады Газы и возобновлению прекращения огня, протесты в Сербии и ситуация на Западных Балканах, а также вопрос о свободе собраний в Венгрии.