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Молдова направила делегацию для участия в весенней сессии ПАСЕ

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Депутаты парламентских фракций Молдовы принимают участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит с седьмого по 11 апреля во французском Страсбурге.

Источник: Sputnik.md

В состав делегации, которую возглавил депутат Ион Гроза (PAS), вошли также вице-спикер Влад Батрынча (БКС), заместитель председателя комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович (PAS), вице-председатель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну (БКС) и член комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Андриан Кептонар (PAS).

Повестка дня осенней сессии ПАСЕ включает несколько актуальных тем, в том числе конфликт на Украине, состояние демократии и прав человека в Турции, ситуация в Грузии и принятие резолюции, оспаривающей еще не утвержденные полномочия делегации грузинского Грузии, призыв к немедленному прекращению гуманитарной блокады Газы и возобновлению прекращения огня, протесты в Сербии и ситуация на Западных Балканах, а также вопрос о свободе собраний в Венгрии.

Участники сессии также рассмотрят отчеты о деятельности комиссара Совета Европы по правам человека за 2024 год и доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Косово девятого февраля 2025 года.

Во вторник участники ПАСЕ должны избрать судью Европейского суда по правам человека и обсудить взаимосвязи между Советом Европы и европейским политическим сообществом, а также вопросы об иностранном вмешательстве как угрозе демократической безопасности в Европе.

Парламентская ассамблея состоит из 306 депутатов из 46 государств-членов. Молдова является членом Совета Европы с 1995 года.