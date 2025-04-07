Молдова направила делегацию для участия в весенней сессии ПАСЕ

В состав делегации, которую возглавил депутат Ион Гроза (PAS), вошли также вице-спикер Влад Батрынча (БКС), заместитель председателя комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович (PAS), вице-председатель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну (БКС) и член комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Андриан Кептонар (PAS).
Повестка дня осенней сессии ПАСЕ включает несколько актуальных тем, в том числе конфликт на Украине, состояние демократии и прав человека в Турции, ситуация в Грузии и принятие резолюции, оспаривающей еще не утвержденные полномочия делегации грузинского Грузии, призыв к немедленному прекращению гуманитарной блокады Газы и возобновлению прекращения огня, протесты в Сербии и ситуация на Западных Балканах, а также вопрос о свободе собраний в Венгрии.
Участники сессии также рассмотрят отчеты о деятельности комиссара Совета Европы по правам человека за 2024 год и доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Косово девятого февраля 2025 года.
Во вторник участники ПАСЕ должны избрать судью Европейского суда по правам человека и обсудить взаимосвязи между Советом Европы и европейским политическим сообществом, а также вопросы об иностранном вмешательстве как угрозе демократической безопасности в Европе.
Парламентская ассамблея состоит из 306 депутатов из 46 государств-членов. Молдова является членом Совета Европы с 1995 года.