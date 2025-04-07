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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 7 апреля: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Россия в ближайшее время продолжит консультации с Ираном по теме ядерной сделки.

Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время. Россия готова приложить все усилия, сделать все возможное с тем, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Ситуация на мировом нефтяном рынке неспокойная и эмоционально перегруженная в связи с решением США по пошлинам.

Российские власти внимательно следят за ситуацией с падением цен на нефть и сделают все для минимизации последствий.

Конкретные даты следующих контактов РФ и США пока не определены.

Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль отверг обвинения со стороны Киева в ударах по соцобъектам в Кривом Роге.

Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов.

Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не комментирует арест имущества экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Это связано с судебным разбирательством, и мы никоим образом не хотим и не будем их комментировать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

В Кремле поздравляют Овечкина с рекордом, о высокой оценке его результатов свидетельствует телеграмма Путина.

В идее совместных матчей НХЛ и КХЛ пока нет конкретики.

Нам нечего пока сказать в этом плане. Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря — там у всех свои графики.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин проведет 7 апреля встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским.