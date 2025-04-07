Мирзиёев отметил высокий уровень узбекско-белорусского межпарламентского сотрудничества

Глава белорусской делегации передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Александра Лукашенко. На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений.
«С удовлетворением отмечены динамичный рост объемов товарооборота, успешная реализация проектов кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, плодотворное сотрудничество между регионами, активные обмены в сфере культуры, образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.
Кочанова указала на масштабность запроса на социальную справедливость в мире Кочанова на 150-й Ассамблее МПС предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития.
Подчеркнута важность продолжения интенсивного межпарламентского диалога, включая обеспечение парламентского контроля и содействия своевременному исполнению договоренностей на высшем уровне.