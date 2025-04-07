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Мирзиёев отметил высокий уровень узбекско-белорусского межпарламентского сотрудничества

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову, пребывающую в Узбекистане в рамках программы 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Такая информация размещена на официальном сайте Президента Республики Узбекистан, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусской делегации передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Александра Лукашенко. На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений.

«С удовлетворением отмечены динамичный рост объемов товарооборота, успешная реализация проектов кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, плодотворное сотрудничество между регионами, активные обмены в сфере культуры, образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.

Кочанова указала на масштабность запроса на социальную справедливость в мире Кочанова на 150-й Ассамблее МПС предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития.

Подчеркнута важность продолжения интенсивного межпарламентского диалога, включая обеспечение парламентского контроля и содействия своевременному исполнению договоренностей на высшем уровне.