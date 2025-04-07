Мирзиёев отметил высокий уровень узбекско-белорусского межпарламентского сотрудничества

«С удовлетворением отмечены динамичный рост объемов товарооборота, успешная реализация проектов кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, плодотворное сотрудничество между регионами, активные обмены в сфере культуры, образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.