Нурлан Жалгасбаев назначен послом Казахстана в Польше

Как сообщается, указом главы государства Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша. При этом он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.
Жалгасбаев Нурлан Адельевич родился 2 апреля 1970 года. Окончил Петрозаводский государственный университет. Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году в качестве референта Управления стран Азии. Работал в центральном аппарате МИД РК на различных должностях, в том числе возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества, Департамент международных организаций и проблем безопасности и Департамент Европы.
Работал в посольствах Казахстана в Литве, Грузии, Норвегии, Италии и в Постоянном представительстве РК при ООН в Нью-Йорке. С 1999 по 2000 год являлся заместителем шефа Протокола Президента РК. С 2016 по 2019 год работал в СВМДА. Был директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК. С апреля 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия.
С января 2022 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.