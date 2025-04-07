Нурлан Жалгасбаев назначен послом Казахстана в Польше

Работал в посольствах Казахстана в Литве, Грузии, Норвегии, Италии и в Постоянном представительстве РК при ООН в Нью-Йорке. С 1999 по 2000 год являлся заместителем шефа Протокола Президента РК. С 2016 по 2019 год работал в СВМДА. Был директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК. С апреля 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия.