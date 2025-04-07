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Мэр Челябинска назначил нового руководителя МУП «ЧКТС»

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля, ФедералПресс. Евгений Окольнишников, экс-замглавы ГКУ, стал директором МУП «ЧКТС». Назначение утвердил мэр Алексей Лошкин.

Источник: pxhere.com

С 7 апреля 2025 года он приступил к своим обязанностям.

сообщают в пресс-службе администрации

Окольнишков с 2002 по 2007 год работал бухгалтером, экономистом в коммерческих предприятиях. С 2007 построил карьеру в Главном контрольном управлении Челябинской области.