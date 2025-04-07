Мэр Челябинска назначил нового руководителя МУП «ЧКТС»

С 7 апреля 2025 года он приступил к своим обязанностям.
Окольнишков с 2002 по 2007 год работал бухгалтером, экономистом в коммерческих предприятиях. С 2007 построил карьеру в Главном контрольном управлении Челябинской области.
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля, ФедералПресс. Евгений Окольнишников, экс-замглавы ГКУ, стал директором МУП «ЧКТС». Назначение утвердил мэр Алексей Лошкин.
С 7 апреля 2025 года он приступил к своим обязанностям.
Окольнишков с 2002 по 2007 год работал бухгалтером, экономистом в коммерческих предприятиях. С 2007 построил карьеру в Главном контрольном управлении Челябинской области.