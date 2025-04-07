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Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном.

Источник: Sputnik.uz

Партнерство вышло на стратегический уровень, и мы понимаем, что Узбекистан для нас — близкий и добрый друг, а также партнер, в чем нет никакого сомнения.

сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан

Глава верхней палаты парламента Беларуси отметила, что акцентом III белорусско-узбекского женского форума станет региональное сотрудничество.

В заключение было подчеркнуто, что молодежь Узбекистана в этом году также сможет принять участие в акции «Поезд Памяти».

По словам Натальи Кочановой, в реализации молодежной политики большую роль играет сохранение общей памяти о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

В год 80-летия Великой Победы мы должны сделать все, чтобы эта история не повторилась никогда. Слишком дорогую цену заплатили наши народы за эту свободу.

добавила она