Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео

Партнерство вышло на стратегический уровень, и мы понимаем, что Узбекистан для нас — близкий и добрый друг, а также партнер, в чем нет никакого сомнения.
Глава верхней палаты парламента Беларуси отметила, что акцентом III белорусско-узбекского женского форума станет региональное сотрудничество.
В заключение было подчеркнуто, что молодежь Узбекистана в этом году также сможет принять участие в акции «Поезд Памяти».
По словам Натальи Кочановой, в реализации молодежной политики большую роль играет сохранение общей памяти о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
В год 80-летия Великой Победы мы должны сделать все, чтобы эта история не повторилась никогда. Слишком дорогую цену заплатили наши народы за эту свободу.