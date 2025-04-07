The Sun: британскую пилотажную группу могут пересадить на самолеты российской разработки

Но легкие штурмовики Hawk T1 должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, а на более новых Hawk T2 возникли проблемы с двигателями. К тому же в ноябре начальник штаба ВВС, главный маршал авиации Рич Найтон заявил, что намерен заменить Hawk T2 «как можно скорее».