Пилотажная группа «Красные стрелы» с момента основания в 1954 году летала исключительно на самолетах британского производства — сначала на Folland Gnat, а затем на Hawk. Ее предшественники — пилотажная группа «Черные стрелы» — летали на британских Hawker Hunters, говорится в статье.
Но легкие штурмовики Hawk T1 должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, а на более новых Hawk T2 возникли проблемы с двигателями. К тому же в ноябре начальник штаба ВВС, главный маршал авиации Рич Найтон заявил, что намерен заменить Hawk T2 «как можно скорее».
Однако у фирмы Aeralis, которая могла бы успешнее остальных справиться с этой задачей, пока нет даже прототипа нового самолета. Среди других потенциальных вариантов — модернизированный истребитель Hawk, американский учебно-тренировочный самолет Boeing и корейский KAI T-50 Golden Eagle.
А Владимир Путин в 2024 году даже сел за штурвал авиатренажера российской версии этого самолета (Як-130), попробовав себя в качестве пилота во время посещения Краснодарского высшего военного училища.
Министр по оборонным закупкам Британии Мария Игл заявила: «Учебно-тренировочный самолет M-346 является одним из доступных на рынке вариантов».
Представители Консервативной партии в воскресенье заявили, что замена культовых британских самолетов 50-летней давности на истребители российской разработки была бы «возмутительной». Бывший инструктор ВВС Великобритании по скоростным реактивным самолетам Тим Дэвис считает, что покупка российского самолета равносильна «предательству».
Замена самолета Hawk T2 чем-либо не британского производства стала бы серьезной ошибкой. Покупка… итальянских М-346, которые базируются на российском Як-130, граничила бы с государственной изменой.
Самолет М-346 первоначально был известен как ЯК/AEM-130. В 1996 году итальянская фирма Aermacchi (AEM) начала разработку этого самолета с московским ОКБ имени А. С. Яковлева (ЯК). Когда сотрудничество прекратилось, Aermacchi переименовала Як-130 в М-346, но внешний дизайн самолета остался прежним.
Новый владелец Aermacchi — компания Leonardo — настаивает на том, что M-346 был «произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО».
Министерство обороны Великобритании заявило, что «еще не определилось с будущим самолетом для “Красных стрел”».