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Состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Сербии

Сегодня, 7 апреля 2025 года, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В ходе беседы главы государств высоко оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-сербских отношений.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Казахстана в Белград в ноябре 2024 года. Главы государств подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе практического выполнения совместных инициатив в сферах промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.