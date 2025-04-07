Состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Сербии

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Казахстана в Белград в ноябре 2024 года. Главы государств подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе практического выполнения совместных инициатив в сферах промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.