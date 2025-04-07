Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев пригласил Александра Вучича посетить Казахстан с официальным визитом

Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

В ходе беседы главы государств высоко оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-сербских отношений.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Казахстана в Белград в ноябре 2024 года.

Главы государств подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе практического выполнения совместных инициатив в сферах промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.