Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем

«Поэтому целесообразно, чтобы мы, европейцы, и другие страны говорили друг с другом о том, как этого не допустить. Чтобы мы также говорили с Китаем, который, конечно, является трудным партнером, но и с другими странами о том, что мы не должны намеренно разрушать наши рынки, потому что в конечном итоге это может обернуться ущербом для всех других», — подчеркнул Хабек.