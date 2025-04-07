Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем

«Существует опасность, что из-за высоких пошлин в отношении Китая, которые значительно выше таковых в отношении Европы, китайские товары будут поставляться на европейские или другие рынки, и тогда мы испытаем сильное дефляционное давление, то есть товары будут становиться все более доступными, привлекательными для потребителей поначалу», — сказал Хабек перед началом встречи министров торговли стран Евросоюза в понедельник.
Он добавил, что это может уничтожить некоторые отрасли промышленности, привести к банкротству европейских производителей.
«Поэтому целесообразно, чтобы мы, европейцы, и другие страны говорили друг с другом о том, как этого не допустить. Чтобы мы также говорили с Китаем, который, конечно, является трудным партнером, но и с другими странами о том, что мы не должны намеренно разрушать наши рынки, потому что в конечном итоге это может обернуться ущербом для всех других», — подчеркнул Хабек.
Трамп ранее объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.