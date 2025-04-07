США доставили в Израиль батареи ПВО THAAD

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense — «система высотного заатмосферного перехвата») — передвижной комплекс противоракетной обороны (ПРО) американского производства. Он перехватывает и уничтожает баллистические ракеты малой и средней дальности на высоте от 150 до 200 км. THAAD состоит на вооружении у США, Израиля, ОАЭ, Южной Кореи и Саудовской Аравии.