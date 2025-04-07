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США доставили в Израиль батареи ПВО THAAD

США доставили в Израиль батареи противовоздушной обороны THAAD на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Times of Israel.

Источник: AP 2024

По данным Al-Hadath, американский самолет Super Galaxy находился в Израиле несколько часов, он также доставил батареи Patriot, уточнило издание.

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense — «система высотного заатмосферного перехвата») — передвижной комплекс противоракетной обороны (ПРО) американского производства. Он перехватывает и уничтожает баллистические ракеты малой и средней дальности на высоте от 150 до 200 км. THAAD состоит на вооружении у США, Израиля, ОАЭ, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

В начале марта Трамп передал иранским властям письмо с призывом перейти к переговорам о ядерной сделке. В случае отказа от диалога президент США пригрозил Ирану пошлинами и бомбардировками, «которых они прежде не видели».

Daily Mail 2 апреля писала, что США и Израиль могут нанести удары по Ирану через несколько недель. Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

США начали ее, так как хуситы, которые в войне с Израилем поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС, атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран.

В конце марта авиация США нанесла три удара в трех провинциях Йемена, включая столицу Сану.