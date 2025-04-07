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Генштаб ВСУ не поддержал проект о демобилизации, пишут СМИ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Генштаб ВСУ не поддержал подготовленный министерством обороны законопроект о демобилизации из-за того, что это приведет к увольнению более 100 тысяч военнослужащих, сообщает издание «Украинская правда».

Источник: AP 2024

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк 17 января заявлял, что проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте.

«Представители министерства обороны подготовили законопроект о демобилизации. Однако генеральный штаб ВСУ не поддерживает документ, ведь его принятие и реализация приведет к одномоментному увольнению со службы более сотни тысяч опытных военных», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Украинской правды».

Издание приводит ответ минобороны на свой запрос, отправленный в конце января. В нем говорится, что в случае принятия разработанного законопроекта, из ВСУ будут уволены сразу 108 тысяч человек, в том числе 14 тысяч офицеров.

«Члены комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также попросили министерство проинформировать, как идет подготовка документа. От источников в парламенте “Украинская правда” получила ответ минобороны. Ситуация не изменилась — проект готов, но генштаб против», — пишет издание.

В декабре 2024 года издание «Украинская правда» сообщило, что минобороны Украины попросило парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. Депутат Верховной рады Александр Федиенко 14 декабря сообщал, что минобороны Украины разработало три варианта законопроекта о демобилизации, но в них отсутствует сам термин «демобилизация», есть только ротация и отправка военнослужащих на лечение.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.