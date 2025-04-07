Назначен новый руководитель управления по делам религий Актюбинской области

Жусипжан Акзам родился в 1970 году в Актюбинской области. В 1993 году окончил Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, в 2001 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.