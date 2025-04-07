Назначен новый руководитель управления по делам религий Актюбинской области

Жусипжан Акзам родился в 1970 году в Актюбинской области. В 1993 году окончил Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, в 2001 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал в 1993 году зоотехником в производственном кооперативе «Сүттікөл» Шалкарского района.
Большую часть своей карьеры проработал в аппаратах акиматов Мугалжарского района, Акмолинской и Карагандинской областей, города Астаны, в Национальной компании «Қазақстан Темір жолы», а также в Министерствах сельского хозяйства, здравоохранения, национальной экономики и Агентстве по делам религий.
Представив нового руководителя активу, аким области обозначил перед ним ряд основных поручений. Среди них — укрепление межконфессионального согласия, содействие распространению духовных ценностей и проведение просветительских мероприятий. Также важно активно работать над реализацией государственной политики в сфере религии, обеспечением соблюдения законодательства, исследованием и анализом деятельности религиозных объединений и духовных образовательных организаций, а также предотвращением экстремизма.