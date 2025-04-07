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Назначен новый руководитель управления по делам религий Актюбинской области

Глава региона Асхат Шахаров представил нового руководителя управления по делам религий активу. На эту должность назначен Жусипжан Акзам, передает агентство Kazinform.

Источник: Акимат Актюбинской области

Жусипжан Акзам родился в 1970 году в Актюбинской области. В 1993 году окончил Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, в 2001 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1993 году зоотехником в производственном кооперативе «Сүттікөл» Шалкарского района.

Большую часть своей карьеры проработал в аппаратах акиматов Мугалжарского района, Акмолинской и Карагандинской областей, города Астаны, в Национальной компании «Қазақстан Темір жолы», а также в Министерствах сельского хозяйства, здравоохранения, национальной экономики и Агентстве по делам религий.

Представив нового руководителя активу, аким области обозначил перед ним ряд основных поручений. Среди них — укрепление межконфессионального согласия, содействие распространению духовных ценностей и проведение просветительских мероприятий. Также важно активно работать над реализацией государственной политики в сфере религии, обеспечением соблюдения законодательства, исследованием и анализом деятельности религиозных объединений и духовных образовательных организаций, а также предотвращением экстремизма.