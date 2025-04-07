Рекорд Овечкина, цены на нефть и украинское урегулирование. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским.
Об Украине
ВС России бьют «исключительно по военным и околовоенным целям»: «Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится».
Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого «предстоит ответить на целый ряд вопросов», а пока они «висят в воздухе».
Россия при решении ситуации на Украине должна обеспечить свои интересы: «Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить [некоторые] аспекты».
О рекорде Овечкина и идее совместных матчей НХЛ и КХЛ
Путин пока не звонил хоккеисту Александру Овечкину, однако уже в телеграмме дал высокую оценку спортивным результатам россиянина: «Сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует действительно о том, что президент высоко ценит спортивные результаты Овечкина».
В Кремле поздравляют Овечкина с рекордом: «Все мы, конечно, радуемся, его поздравляем».
В идее совместных матчей НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока «нет никакой конкретики»: «Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря — там у всех свои графики».
О мировой экономике и ценах на нефть
Ситуация в мировой экономике сейчас «весьма и весьма напряженная и полна негативными ожиданиями».
Российские власти внимательно следят за ситуацией с падением цен на нефть и сделают все для минимизации последствий: «Это тот показатель, который очень важен для пополняемости нашего бюджета. Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная».
О контактах с США
Россия и США пока не определили точные даты следующих контактов: «Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем».
Об иранской ядерной проблеме
Россия находится в постоянном контакте с Ираном и «готова приложить все усилия» для дипломатического разрешения ядерной проблемы.
Об иске Роснано к Чубайсу
Кремль отказался комментировать арест имущества бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса по иску компании: «Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не будем их комментировать».