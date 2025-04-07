Рекорд Овечкина, цены на нефть и украинское урегулирование. Темы брифинга Пескова

Российские власти внимательно следят за ситуацией с падением цен на нефть и сделают все для минимизации последствий: «Это тот показатель, который очень важен для пополняемости нашего бюджета. Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная».