Песков напомнил о нескольких вопросах к идее о прекращении огня на Украине

«Мы ведем переговоры с Россией. Хотелось бы, чтобы она остановилась. Мне не нравятся бомбардировки, они продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей и тысячи молодых людей, и это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться. Она никогда бы не началась, если бы я был президентом, [уверен в этом] на 100%», — отметил хозяин Белого дома.