Мишустин пригласил белорусов на «Интервидение»

«В этом году в Москве пройдет Международный музыкальный конкурс “Интервидение”. Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие», — сказал Мишустин в начале встречи в понедельник в Москве с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
Он также напомнил, что в мае россияне и белорусы будут вместе отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «Это наш общий, священный праздник, которым мы искренне дорожим», — отметил Мишустин.
Со своей стороны Турчин добавил, что Белоруссия готовится к масштабным мероприятиям в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Скажу честно, сегодня, когда возлагал цветы, все это еще раз пережил в душе, когда понимаешь нашу общую историю, нашу общую победу», — добавил премьер-министр Белоруссии.
Он подтвердил, что Россия является приоритетным экономическим партнером Белоруссии, и отметил, что повестка нынешних переговоров глав правительств двух стран очень обширная.