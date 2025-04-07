Мишустин пригласил белорусов на «Интервидение»

«В этом году в Москве пройдет Международный музыкальный конкурс “Интервидение”. Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие», — сказал Мишустин в начале встречи в понедельник в Москве с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.