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Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии, прибывших в Узбекистан для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.

Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.

Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.

Дана высокая оценка плодотворным итогам состоявшихся 4 апреля в городе Самарканде первого саммита «Центральная Азия — Европейский Союз» и Климатического форума.

Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

За последние годы товарооборот между странами в регионе вырос в десятки раз, создаются приграничные торговые зоны. Успешно реализуются проекты кооперации в различных отраслях экономики, в том числе в регионах наших стран. Осуществляются программы насыщенного культурного и образовательного сотрудничества.

говорится в сообщении

Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.