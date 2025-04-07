Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии

В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.
Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
Дана высокая оценка плодотворным итогам состоявшихся 4 апреля в городе Самарканде первого саммита «Центральная Азия — Европейский Союз» и Климатического форума.
Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
За последние годы товарооборот между странами в регионе вырос в десятки раз, создаются приграничные торговые зоны. Успешно реализуются проекты кооперации в различных отраслях экономики, в том числе в регионах наших стран. Осуществляются программы насыщенного культурного и образовательного сотрудничества.
Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.