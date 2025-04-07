Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии

За последние годы товарооборот между странами в регионе вырос в десятки раз, создаются приграничные торговые зоны. Успешно реализуются проекты кооперации в различных отраслях экономики, в том числе в регионах наших стран. Осуществляются программы насыщенного культурного и образовательного сотрудничества.