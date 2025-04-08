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Bloomberg: насколько Иран близок к созданию ядерного оружия

На протяжении десятилетий Иран подозревают в ядерных амбициях и создании ядерного оружия. Как далеко продвинулась ядерная программа Ирана, рассказывает обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Nanking2012/CC BY-SA 3.0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Совместный всеобъемлющий план действий» — историческое ядерное соглашение, которое в 2015 году было согласовано Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. По условиям соглашения Тегеран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,7%. Этот порог представляет собой концентрацию расщепляющегося изотопа уран-235, необходимого для атомных электростанций. Иран также пообещал ограничить свои запасы обогащенного урана 300 килограммами, или примерно 3% от того количества, которым он располагал до заключения сделки, говорится в статье.

По данным инспекторов МАГАТЭ, Иран соблюдал условия этого соглашения, пока США не вышли из него в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа. В то время Ирану требовалось 12 месяцев, чтобы произвести достаточное количество расщепляющегося материала для создания ядерного оружия, пишет Тирон.

Через год после того как США вышли из соглашения и вновь ввели санкции в отношении Ирана, Тегеран возобновил свою ядерную программу. Он не только вернулся к обогащению урана до 20%, но и впервые достиг 60% — уровня чистоты, который, по словам МАГАТЭ, технически неотличим от оружейного топлива.

Объем обогащенного до 60% урана, который сейчас получают иранские инженеры, согласно МАГАТЭ, эквивалентен мощности одной бомбы.

Этот материал можно менее чем за неделю обогатить до 90%-ного уровня, необходимого для большинства видов атомного оружия, а далее получить 15−25 килограммов топлива, используемого в простой боеголовке.

Кроме того, в феврале агентство сообщило, что запасы высокообогащенного урана в стране за предыдущие три месяца увеличились на 50%, до 275 килограммов.

Тем не менее Ирану придется освоить процесс превращения топлива в оружие, чтобы создать рабочее устройство, способное поражать удаленную цель. До 2003 году Иран проводил испытания по созданию ядерной боеголовки, однако с тех пор не возобновлял эту работу.

По оценкам американской разведки, Ирану может потребоваться от четырех месяцев до двух лет для завершения необходимых работ.

Сейчас его самая мощная баллистическая ракета имеет дальность полета до 5000 километров, что позволяет достичь Европы. Вполне вероятно, что Иран уже обладает техническим ноу-хау для производства простого взрывного устройства, подобного тому, которое США сбросили с истребителя на японскую Хиросиму в 1945 году, пишет Тирон.

В докладе разведывательного сообщества США «Ежегодная оценка угроз», опубликованном в марте 2025 года, говорится, что в настоящее время Иран не создает ядерное оружие.