Bloomberg: насколько Иран близок к созданию ядерного оружия

«Совместный всеобъемлющий план действий» — историческое ядерное соглашение, которое в 2015 году было согласовано Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. По условиям соглашения Тегеран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,7%. Этот порог представляет собой концентрацию расщепляющегося изотопа уран-235, необходимого для атомных электростанций. Иран также пообещал ограничить свои запасы обогащенного урана 300 килограммами, или примерно 3% от того количества, которым он располагал до заключения сделки, говорится в статье.