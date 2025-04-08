Bloomberg: насколько Иран близок к созданию ядерного оружия

«Совместный всеобъемлющий план действий» — историческое ядерное соглашение, которое в 2015 году было согласовано Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. По условиям соглашения Тегеран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,7%. Этот порог представляет собой концентрацию расщепляющегося изотопа уран-235, необходимого для атомных электростанций. Иран также пообещал ограничить свои запасы обогащенного урана 300 килограммами, или примерно 3% от того количества, которым он располагал до заключения сделки, говорится в статье.
По данным инспекторов МАГАТЭ, Иран соблюдал условия этого соглашения, пока США не вышли из него в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа. В то время Ирану требовалось 12 месяцев, чтобы произвести достаточное количество расщепляющегося материала для создания ядерного оружия, пишет Тирон.
Через год после того как США вышли из соглашения и вновь ввели санкции в отношении Ирана, Тегеран возобновил свою ядерную программу. Он не только вернулся к обогащению урана до 20%, но и впервые достиг 60% — уровня чистоты, который, по словам МАГАТЭ, технически неотличим от оружейного топлива.
Объем обогащенного до 60% урана, который сейчас получают иранские инженеры, согласно МАГАТЭ, эквивалентен мощности одной бомбы.
Кроме того, в феврале агентство сообщило, что запасы высокообогащенного урана в стране за предыдущие три месяца увеличились на 50%, до 275 килограммов.
Тем не менее Ирану придется освоить процесс превращения топлива в оружие, чтобы создать рабочее устройство, способное поражать удаленную цель. До 2003 году Иран проводил испытания по созданию ядерной боеголовки, однако с тех пор не возобновлял эту работу.
Сейчас его самая мощная баллистическая ракета имеет дальность полета до 5000 километров, что позволяет достичь Европы. Вполне вероятно, что Иран уже обладает техническим ноу-хау для производства простого взрывного устройства, подобного тому, которое США сбросили с истребителя на японскую Хиросиму в 1945 году, пишет Тирон.
В докладе разведывательного сообщества США «Ежегодная оценка угроз», опубликованном в марте 2025 года, говорится, что в настоящее время Иран не создает ядерное оружие.