Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы

«Ни газовый кризис, ни недопущение приднестровцев к участию в выборах, проходящих в Молдове, ни экономическое давление, никакое иное давление на наших граждан не помогут. Поможет только понимание, диалог, компромисс — встречное движение», — сказал Красносельский на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на переговорах по приднестровскому урегулированию Доротой Длоучи-Сулигой.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что Молдавия целенаправленно блокирует работу легитимного, признанного и доказавшего свою эффективность переговорного формата «5+2».
По его словам, отсылки к тому, что собрать участников формата «5+2» нельзя собрать из-за сложности российско-украинских взаимоотношений, безосновательны. «Важные вопросы остаются нерешенными. Возникают новые проблемы, которые также ложатся в архив — архив проблем, а не их решений», — отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.